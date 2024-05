video suggerito

Chiuso il mercato alimentare di Soccavo, “mancano le condizioni igienico-sanitarie”: seconda volta in 4 mesi Sgomberato il mercato alimentare di via Nerva. L’Asl ha ritirato le autorizzazioni: mancano le condizioni igienico-sanitarie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiuso il mercato alimentare di Soccavo, a via Nerva, per la seconda volta in 4 mesi: "Mancano le condizioni igienico-sanitarie". Questa mattina, gli agenti della Polizia Locale di Napoli dell'Unità Operativa Soccavo, con il supporto di personale della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione alla Disposizione Dirigenziale dell'ASL Napoli 1 Centro, ed hanno sgomberato e chiuso l'area mercatale alimentare. Sospese, quindi, le attività di vendita di beni alimentari, mentre i venditori di generi non alimentari potranno continuare la propria attività.

Il mercato alimentare di Soccavo sgomberato

Il mercato di via Nerva era stato già chiuso lo scorso febbraio, a seguito di un sopralluogo dell'Asl e della Polizia Locale del 22 gennaio, "a causa della mancanza dei requisiti minimi di carattere igienico-sanitario” dell'area mercatale. Il Comune di Napoli aveva dato delle prescrizioni per mettere a norma il mercato. Ma i lavori non sono stati eseguiti. Ad oggi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti del Comune di Napoli, la situazione è la stessa.

L'Asl: "Mancano le condizioni igienico-sanitarie"

L'Asl ha quindi revocato tutte le autorizzazioni per la vendita alimentare, perché al momento non sussiste il rispetto delle condizioni igienico sanitarie prescritte dalla legge. L'ASL ha comunicato al servizio mercati di precludere l'esercizio dell'attività ai mercatali alimentari. Fino a quando non si faranno i lavori, il mercato alimentare resterà chiuso. Ai commercianti è stata proposta una licenza itinerante. Il mercato, come detto, resta regolarmente aperto per i non alimentari.

Il mercato come cantiere per le fogne di Arena Sant'Antonio: l'ipotesi

Quando partiranno i lavori? Sulla data di avvio c'è al momento ancora incertezza. In primo luogo, infatti, bisognerà individuare le risorse, a quanto apprende Fanpage.it da fonti istituzionali. Ma, soprattutto, a breve il mercato potrebbe diventare area di cantiere per i lavori di adeguamento del collettore fognario dell'Arena Sant'Antonio. Di questa questione, all'attenzione della IX Municipalità Soccavo-Pianura, si è discusso ieri, mercoledì 15 maggio 2024, nell'ambito della commissione Commercio.