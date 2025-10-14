Chiusa la gioielleria Genny Esposito del Corso Meridionale: manca licenza per orologi e preziosi

Il questore Agricola ha disposto la chiusura della nota gioielleria Genny Esposito: da controlli amministrativi è emerso che i titolari non hanno la licenza specifica per orologi e preziosi.

Immagine di repertorio

Da controlli è emerso che il titolare non era in possesso della licenza, specifica, per vendere preziosi e orologi: per questo motivo è stata disposta la sospensione dell'attività per la gioielleria Genny Esposito, del corso Meridionale, nel centro di Napoli, a pochi passi dalla Stazione Centrale di piazza Garibaldi. Il provvedimento è stato firmato dal Questore di Napoli, Maurizio Agricola, e si colloca nel quadro di controlli predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare le irregolarità nel commercio.

L'attività, molto conosciuta, è stata oggetto di controlli amministrativi mirati relativi alle licenze. Da questi è risultata l'assenza di una particolare licenza, diversa da quella che consente la vendita di gioielli e oro in genere, e che è obbligatoria per il commercio di orologi, argenti e preziosi; il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi e, da quanto si apprende, resterà in vigore fino alla regolarizzazione.

La stessa attività, tra le più grandi e note di Napoli, era stata oggetto di un sequestro nel 2016, ma per un motivo diverso: in quella circostanza i sigilli erano scattati nell'ambito di una inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.