napoli
video suggerito
video suggerito

Chiusa discoteca nel Napoletano: 300 clienti in più, antincendio rotto e uscite d’emergenza ostruite

Chiusa discoteca a Pollena Trocchia da carabinieri e vigili del fuoco: dentro 300 persone in più della capienza, antincendio malfunzionante e uscite di sicurezza ostruite.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
15 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Chiusa da carabinieri e vigili del fuoco una discoteca a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Superaffollata, con 300 persone oltre la capienza, con l'impianto antincendio guasto e le uscite di emergenza ostruite. I controlli sono scattati nelle scorse ore. Il locale era strapieno forse anche per la concomitante festa di San Valentino e Carnevale. Durante le verifiche sono state contestate gravi carenze nella sicurezza antincendio. Riscontrato il malfunzionamento dell’impianto di rilevazione fumi, l’ostruzione delle uscite di emergenza e l’insufficienza di addetti alla sicurezza. Nella discoteca 670 ragazzi a fronte dei 400 previsti. Si tratta di controlli partiti dopo la tragedia di Crans Montana, in Svizzera, dove ci sono stati morti e feriti per l'incendio.

I controlli di carabinieri e pompieri sulla movida

L’attività, una nota discoteca di Pollena Trocchia a via Garibaldi 395, è stata sospesa immediatamente e le persone sono uscite senza problemi dal punto di vista dell’ordine pubblico. Denunciato l’amministratore unico della società che gestisce il locale notturno. I controlli sulla movida sono continuati anche in altre zone del Napoletano. Al setaccio i locali notturni di Torre Del Greco, Ercolano, Cercola.

Nel comune corallino, i carabinieri hanno denunciato per apertura abusiva un 44enne che aveva allestito una sala da ballo in un deposito a via delle vigne 6, senza alcun titolo né tantomeno norme di sicurezza. Nel locale abusivo 40 clienti. Durante i controlli è stato denunciato un 45enne incensurato di Torre Del Greco sorpreso nel cedere una dose di cocaina ad un uomo. Analoga sorte per un altro pusher trovato con alcune dosi di marijuana nel parcheggio della Terrazza due golfi di Ercolano.

Cronaca
15 CONDIVISIONI
Immagine
Bimbo trapiantato al Monaldi, un cuore meccanico per sostituire quello bruciato
La mamma del bimbo trapiantato a Napoli: "È un guerriero, il cuore deve arrivare". Lunedì nuova valutazione dei medici
Per il Monaldi il bimbo resta trapiantabile. Il Bambino Gesu dice no all'intervento bis
L'inchiesta: le domande e le analisi di due procure e dei carabinieri su cosa è accaduto
L'ospedale Monaldi di Napoli non è d'accordo: resta trapiantabile e in lista per un altro cuore
Il cardiochirurgo spiega come si decide se un paziente è trapiantabile o meno
Come il bambino è mantenuto in vita: cos'è l'ECMO
Parla il cardiochirurgo: "I medici non avevano altra scelta, il bimbo sarebbe morto"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views