Chiusa discoteca nel Napoletano: 300 clienti in più, antincendio rotto e uscite d’emergenza ostruite

Chiusa discoteca a Pollena Trocchia da carabinieri e vigili del fuoco: dentro 300 persone in più della capienza, antincendio malfunzionante e uscite di sicurezza ostruite.

Immagine di repertorio

Chiusa da carabinieri e vigili del fuoco una discoteca a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Superaffollata, con 300 persone oltre la capienza, con l'impianto antincendio guasto e le uscite di emergenza ostruite. I controlli sono scattati nelle scorse ore. Il locale era strapieno forse anche per la concomitante festa di San Valentino e Carnevale. Durante le verifiche sono state contestate gravi carenze nella sicurezza antincendio. Riscontrato il malfunzionamento dell’impianto di rilevazione fumi, l’ostruzione delle uscite di emergenza e l’insufficienza di addetti alla sicurezza. Nella discoteca 670 ragazzi a fronte dei 400 previsti. Si tratta di controlli partiti dopo la tragedia di Crans Montana, in Svizzera, dove ci sono stati morti e feriti per l'incendio.

I controlli di carabinieri e pompieri sulla movida

L’attività, una nota discoteca di Pollena Trocchia a via Garibaldi 395, è stata sospesa immediatamente e le persone sono uscite senza problemi dal punto di vista dell’ordine pubblico. Denunciato l’amministratore unico della società che gestisce il locale notturno. I controlli sulla movida sono continuati anche in altre zone del Napoletano. Al setaccio i locali notturni di Torre Del Greco, Ercolano, Cercola.

Nel comune corallino, i carabinieri hanno denunciato per apertura abusiva un 44enne che aveva allestito una sala da ballo in un deposito a via delle vigne 6, senza alcun titolo né tantomeno norme di sicurezza. Nel locale abusivo 40 clienti. Durante i controlli è stato denunciato un 45enne incensurato di Torre Del Greco sorpreso nel cedere una dose di cocaina ad un uomo. Analoga sorte per un altro pusher trovato con alcune dosi di marijuana nel parcheggio della Terrazza due golfi di Ercolano.