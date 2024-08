video suggerito

Chiude lo store Swatch a piazza Trieste e Trento: via da Napoli dopo 20 anni. Era l'unico in Campania Il negozio degli orologi svizzeri Swatch ha chiuso dall'inizio di agosto. L'azienda a Fanpage.it: "Scelta aziendale di tipo commerciale"

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Chiude lo store degli orologi Swatch in piazza Trieste e Trento. Il marchio era presente a Napoli da 24 anni. Era l'unico punto vendita della Campania. Lo storico negozio aveva aperto nella piazza del centro cittadino circa 7 anni fa. In precedenza si trovava in via Toledo. Sempre pieno, con lunghe code fin dal mattino, prima dell'orario di apertura, quando venivano esposte in vetrina le ultime novità della multinazionale svizzera The Swatch Group, tra i leader mondiali degli orologi da polso. Il punto vendita ha chiuso i battenti a sorpresa a fine luglio. Una chiusura che non è passata inosservata ai tanti cittadini e turisti che affollano la piazza del centro storico, considerato che il negozio era aperto di solito anche ad agosto, quando la città viene presa d'assalto dai turisti.

L'azienda a Fanpage.it: "Scelta aziendale di tipo commerciale"

Sulla pagina Google, il locale risulta ad oggi "chiuso temporaneamente". Fanpage.it ha contattato Swatch Group Italia, che conferma però la chiusura a tempo indefinito: "È una scelta aziendale di tipo commerciale", fanno sapere dalla società. Intanto, le vetrine dello store che affacciano in piazza sono state oscurate. Non c'è un cartello che indichi la chiusura estiva, né la possibile data di riapertura.

Non è chiaro quale possa essere stato il motivo alla base della decisione, che sembra andare in controtendenza rispetto allo sviluppo della città, considerato che molte multinazionali stanno invece aprendo a Napoli in questo periodo, sull'onda lunga del boom turistico, come Starbucks e Mondadori nella vicina Galleria Umberto I. Swatch era a Napoli dal 2000. Prima operava in città tramite franchising. Poi ha aperto i suoi store ufficiali, prima in via Toledo, come detto, poi in piazza Trieste e Trento. Solo pochi mesi fa, il negozio era stato rimesso a nuovo ed era stato completamente ristrutturato. Per questo, la chiusura è arrivata un po' a sorpresa. Resta da capire quale sarà il destino dei dipendenti e se saranno ricollocati.

Al momento non è chiaro se saranno aperti altri punti vendita in Campania. Per i cittadini napoletani amanti degli orologi Swatch resta ovviamente la possibilità di acquistare i prodotti dell'azienda svizzera sui canali ufficiali, con l'e-commerce, o negli altri punti vendita italiani.