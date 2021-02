Un vecchio detto campano recita che «'o fasulo s'avanta da sulo», cioè che un fagiolo (definito come qualcosa di sciocco, banale) si vanta da solo senza averne motivo. E probabilmente è così. A Chicago, metropoli dell'Illinois e nello stato del New Jersey, patria di tanti italoamericani, sono convinti di fare la pizza più buona del mondo. Ma convinti tanto da dirlo chiaramente, senza scuorno, in occasioni pubbliche come in occasione del National Pizza Day.

Cosa è il National Pizza Day? Qualcosa che in Italia non c'è: una vera festa della pizza. Nel nostro Paese il piatto più conosciuto e imitato all'estero si celebra il 17 gennaio, sotto la protezione di Sant'Antuono patrono dei pizzaiuoli, giorno in cui è stata istituita la Giornata Mondiale della Vera Pizza Napoletana. Ma si tratta di una ricorrenza non sfruttata commercialmente, non pubblicizzata pressoché inutile. Mentre gli americani, si sa fanno gli americani. E il 9 febbraio omaggiano uno dei loro cibi preferiti . Parlano i numeri: 3 miliardi di pizze vendute ogni anno, il 17% dei ristoranti negli Stati Uniti sono pizzerie e gli americani consumano a testa oltre 10 kg di pizza, il 93% la mangia almeno una volta al mese, generando un business da circa 35 miliardi di euro.

Dunque, Chicago e il Jersey sui social network si vantano eccome. E si definiscono capitale della pizza nel Mondo. Nemmeno negli States, ma in tutto il mondo, scordandosi che la vera pizza è quella partenopea e che nel resto del globo ci sono millemila varianti. All'ombra del Vesuvio mai avremo la Pepperoni, (che non è coi peperoni ma col salame piccante) mai diventerà moda l'orrore della pizza all'ananas o altre schifezze simili.

Siamo in democrazia e ognuno dice quel che crede. Però sulla pizza era inevitabile una risposta: molti napoletani su Twitter stanno replicando all'account ufficiale della città di Chicago e a quello dello Stato del NJ spiegando che per carità, potranno essere orgogliosi di ciò che vogliono, ma la vera pizza nel mondo è quella napoletana. E come suggerisce Salvatore Esposito, star della serie tv Sky Gomorra, distribuita in tutto il mondo, sulla pizza vengono tutti sempre dopo Napoli.