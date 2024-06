Chiara Ferragni, dichiarazione d’amore via mare: “Napoli, ti amo”

video suggerito

Chiara Ferragni nella mattinata di oggi, 14 giugno, è arrivata a Napoli. È stata vista all'imbarcadero in zona Mergellina da dove si è messa su un motoscafo diretto verso l'isola di Capri, da dove mancava da qualche tempo. È la prima volta che Ferragni approda all'ombra del Vesuvio dopo la separazione col marito, il rapper Fedez. Nel 2021 i due, in compagnia delle sorelle di lei, Valentina e Francesca e dei rispettivi compagni, erano stati protagonisti di un periodo di vacanza tra le isole di Ischia e Capri e poi in Costiera Amalfitana, seguiti dai paparazzi per tutto il periodo della sortita campana.

La notizia dell'arrivo della nota influencer milanese a Napoli è stata resa nota dalla stessa interessata sul sul suo profilo Instagram: una fotografia su un motoscafo appena fuori le acque di Mergellina e una dichiarazione d'amore verso la città: «Napoli, ti amo».