Chiama i carabinieri e confessa: “Ho ucciso mia sorella”. Tragedia nel Napoletano

Immagine di repertorio

Ha ucciso la sorella e ha telefonato ai carabinieri per confessare il delitto. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 novembre, a San Paolo Bel Sito, piccola cittadina nella provincia di Napoli. Intorno alle 15.30, un uomo ha telefonato al 112 e ha confessato di aver ucciso la sorella con un coltello: sul posto, al civico 150 di via San Paolo Bel Sito, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola, insieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e per individuare le motivazioni dietro al delitto.