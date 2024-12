video suggerito

Chi è Miriam D'Amico, la poliziotta municipale che ha salvato una donna nel fiume Volturno a Capua A Capua una donna, caduta dal Ponte Romano nel Volturno, è stata salvata dalla poliziotta municipale Miriam d'Amico: la luogotenente l'ha raggiunta in canoa e le ha tenuto la testa sollevata fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco.

A cura di Nico Falco

Miriam D'Amico, luogotenente della Polizia Municipale

Era in servizio nei paraggi per dirigere il traffico quando alcuni cittadini le hanno segnalato che c'era una persona caduta dal Ponte Romano e finita nel fiume Volturno dopo un volo di una quindicina di metri. Così Miriam D'Amico, luogotenente della Polizia Municipale di Capua (Caserta), non ci ha pensato due volte: si è infilata in una canoa che era adagiata sulla riva e ha raggiunto la donna, l'ha trattenuta e l'ha messa in sicurezza ai piedi di uno dei piloni del ponte fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco che l'hanno tratta in salvo.

Trentacinque anni, originaria di Capua, la D'Amico è da poco più di un anno nella Polizia Municipale (è stata assunta alla fine dell'ottobre 2023) e presta servizio anche nel vicino comune di Pratella; precedentemente aveva tentato la strada del mondo dello spettacolo, come presentatrice e cantautrice. Il salvataggio risale alla mattina del 4 dicembre, diversi passanti dalla strada hanno ripreso le fasi dell'intervento girando video coi cellulari che poi sono stati pubblicati sui social. Nelle immagini si vede la poliziotta che, in kayak, si avvicina alla donna e riesce ad afferrarla, le porge il remo e la lega con una corda, tenendole la testa fuori dall'acqua fino all'arrivo dei soccorsi. La donna è stata affidata ai sanitari del 118 ed è stata trasportata all'Ospedale Civile di Caserta; nella caduta ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita.