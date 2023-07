Chi è il clochard di 32 anni che ha bruciato la Venere degli Stracci, distrutta in 4 minuti con un accendino Il 32enne fermato per l’incendio della Venere degli Stracci soffrirebbe di patologie mentali; l’opera di Pistoletto completamente distrutta in 4 minuti.

A cura di Nico Falco

Senza fissa dimora, da qualche tempo più o meno stabilmente tra le strade del centro di Napoli, probabilmente sofferente di patologie psichiatriche. È il profilo, ricostruito finora, del 32enne che ieri è stato sottoposto a fermo per l'incendio della Venere degli Stracci in piazza Municipio. Indagini concluse nel giro di poche ore, che per ora rivelano una verità più banale di quella che ci si sarebbe potuti aspettare: nessuna babygang, nessun atto dimostrativo, semplicemente un senzatetto con un accendino che, per qualche motivo che forse non si saprà mai, ha deciso di dare fuoco a quel cumulo di vestiti. L'uomo ha respinto le accuse.

Come è stata distrutta la Venere di Pistoletto

Qualche giorno fa Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, aveva assicurato che si era pensato anche a come tutelare l'opera da atti vandalici, sottoponendo gli strati di panni ad un trattamento che li rendesse in qualche modo ignifughi tramite un rivestimento "che neutralizza le fiamme". Nonostante questo, la Venere è stata completamente distrutta nel giro di quattro minuti e, stando a quanto risulta dalle indagini, senza nemmeno l'aiuto di un liquido infiammabile. Il rogo, appiccato alle 5.30 di ieri mattina, ha rapidamente avvolto i vestiti, la statua è stata sciolta dal calore che si è sprigionato.

Chi è il senzatetto 32enne fermato per l'incendio alla Venere degli Stracci

Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile e dal commissariato Decumani della Questura di Napoli. Gli agenti hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza di piazza Municipio, che si sono rivelate fondamentali: nelle immagini si vede infatti un uomo che, da solo e a piedi, si avvicina alla statua e accende il fuoco, a quanto pare senza utilizzare combustibili. Il 32enne S. I., riconosciuto nei frame, è stato rintracciato qualche ora dopo nella mensa del Carmine, in via Marina, e per lui è stato emesso un provvedimento di fermo di polizia giudiziaria con le accuse di incendio e distruzione di beni culturali. L'udienza di convalida non è stata ancora fissata ma potrebbe tenersi nelle prossime ore.