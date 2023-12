Chi è Eike Schmidt, nuovo direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte Il ministro Sangiuliano ha indicato Schmidt come nuovo direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte; ha guidato per 8 anni le Gallerie degli Uffizi.

Il nuovo direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte sarà Eike Dieter Schmidt; prenderà il posto ricoperto per otto anni da Sylvain Bellenger, il cui mandato era scaduto a novembre. Lo ha reso noto il ministero della Cultura, comunicando l'esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore dei musei italiani, di prima (indicati dal ministro Gennaro Sangiuliano) e di seconda fascia (individuati dal Direttore generale Musei, Massimo Osanna).

La terna del complesso napoletano (rientrante nella prima fascia) comprende anche Cecile Hedwig Mathilde Hollberg e Marco Pierini. Schmidt è stato fino ad oggi alla guida delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, sarà sostituito da Simone Verde (attuale Direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma).

Chi è il nuovo direttore del Museo di Capodimonte

Nato nel 1968 in Germania, Eike Dieter Schmidt ha anche la cittadinanza italiana. Storico dell'arte, viene riconosciuto come uno dei massimi esperti di scultura europea del Rinascimento e Barocco.

Negli anni è stato curatore della National Gallery of Art di Washington D. C. (2001) e del J. Paul Getty Museum di Los Angeles (2006-2008). Successivamente ha ricoperto il ruolo di direttore del dipartimento di Scultura e Arti Decorative, responsabile per l'Europa, per la casa d'aste Sotheby's di Londra.

Nel 2015 è stato nominato alla guida delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, primo straniero a ricoprire questo incarico; ha mantenuto il ruolo fino al 2023 (il mandato è stato rinnovato nel 2019).