“Chi ama Napoli vota Maresca”, Vomero tappezzato dai manifesti abusivi

A cura di Pierluigi Frattasi

"Chi ama Napoli vota Maresca". Recitano così i manifesti elettorali, abusivi, firmati Napoli Capitale, una delle liste a sostegno del pm anticamorra, candidato civico per il centrodestra. I manifesti sono comparsi in queste ore in diverse piazze e strade del Vomero – si possono notare, ad esempio, in piazza degli Artisti – e hanno fatto storcere il naso a diversi cittadini, per la palese contraddizione che sembra accompagnare il messaggio elettorale. "Chi ama Napoli – questo il ragionamento dei cittadini – non sporca la città con i manifesti abusivi". Un fenomeno quello delle affissioni selvagge che imbrattano le facciate dei palazzi, le cassette delle utenze elettriche e telefoniche o i pali della pubblica illuminazione, che accompagna purtroppo tutte le campagne elettorali, non solo nel capoluogo partenopeo. I candidati sindaci ne sono spesso le prime vittime inconsapevoli, perché il risultato alla fine è controproducente.

A maggior ragione nel caso del candidato sindaco Catello Maresca, pm anticamorra, che ha fatto proprio della sicurezza e della legalità le parole chiave della sua campagna elettorale. Il Comune di Napoli, infatti, come gli altri enti locali coinvolti dalle elezioni amministrative, mette a disposizione per i manifesti elettorali di tutti i candidati i suoi tabelloni, che vengono incrementati nel periodo della campagna elettorale, con le installazioni provvisorie. Gli spazi legali a disposizione per affiggere i manifesti elettorali regolarmente, quindi, non mancano. Purtroppo, però, chi affigge i manifesti per conto delle liste spesso ignora questo dettaglio o forse finge di ignorarlo, contribuendo a sporcare la città. I manifesti abusivi, infatti, a volte restano affissi per anni e occorrono campagne dedicate di pulizia per poterli rimuovere, con spese ulteriori per la collettività e per i privati cittadini, costretti poi a ritinteggiare le facciate dei condomini.