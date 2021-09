Elezioni Napoli, gli aggiornamenti sui candidati sindaco e il borsino del 27 settembre La foto da turista di Gaetano Manfredi con la pizza in mano, la figuraccia della lista di Alessandra Clemente, l’arrabbiatura di Catello Maresca che va a rimuovere i manifesti elettorali abusivi dei suoi candidati, la rabbia di Antonio Bassolino che dice “il centro di Napoli è ormai una friggitoria a cielo aperto”: il borsino dei candidati a sindaco di oggi.

A cura di Ciro Pellegrino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nei comitati elettorali dei principali candidati a sindaco di Napoli tutti cercano i sondaggi elettorali dell'ultim'ora che da qualche giorno ormai non si possono diffondere. Si susseguono numeri, percentuali e ipotesi: c'è chi è convinto che Gaetano Manfredi vincerà al primo turno, chi invece che ci sarà comunque il ballottaggio e sarà Manfredi contro Catello Maresca e chi invece ipotizza un Antonio Bassolino in rimonta fortissima e pronto per giocarsela al secondo turno.

Per ora c'è solo da scansare figuracce o situazioni imbarazzanti. Non ci è riuscito l'ex Rettore Manfredi, cui è toccato la foto con la pizza personalizzata, roba da anni Novanta . Per giunta l'ha dovuta fare pure con Goffredo Bettini tanto per allontanare ogni idea di indipendenza dalle correnti del Pd.

Non è andata certo meglio ad Alessandra Clemente: parla moltissimo di transizione ecologica e poi una delle sue candidate di rilievo, Manuela Mirabile, viene pizzicata con una maxi limousine usata come mezzo di propaganda elettorale e inevitabilmente bloccata nel traffico di via Marina.

Catello Maresca, lo dice chi lo conosce, è un uomo "del fare". Quando ha saputo che i candidati di alcune sue liste avevano affisso manifesti selvaggi, è andato a rimuoverli di persona. Sforzo apprezzabile.

Antonio Bassolino è uno dei pochi che l'ha detto chiaramente: «Napoli, il suo centro storico patrimonio Unesco, è diventata una friggitoria a cielo aperto». Ne ha parlato un incontro con i vertici dei costruttori aderenti all'Acen, nella sede di piazza dei Martiri: