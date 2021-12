Quanto costano i panettoni di chef Gennarino Esposito per Natale 2021 Anche quest’anno arriva sulle tavole degli italiani “Il mio panettone”, il dolce tipico natalizio nato dalla collaborazione tra il noto chef di Vico Equense e il pastry chef Carmine Di Donna.

A cura di Valerio Papadia

Chef Gennarino Esposito

Il panettone è milanese per antonomasia, ma da qualche tempo parla campano: lo dimostra, ad esempio, la vittoria, qualche settimana fa, di Sal De Riso, noto pasticciere della Costiera Amalfitana, del campionato mondiale di panettone. C'è anche un altro chef campano, molto famoso, che da qualche anno si diletta con uno dei dolci simbolo del Natale: si tratta di chef Gennarino Esposito, di Vico Equense, patron del ristorante Torre del Saracino, due stelle Michelin, che anche quest'anno ha presentato "Il mio panettone". Anche per questo Natale, dunque, gli italiani potranno avere sulle proprie tavole il panettone tradizionale di Gennarino Esposito, realizzato in collaborazione con il pastry chef Carmine Di Donna. Sono sette le varianti del tipico dolce natalizio proposte dallo chef stellato e acquistabili sul suo sito.

Le confezioni dei panettoni di Gennarino Esposito

Gusti e prezzi dei panettoni artigianali di Gennarino Esposito

Sono sette, come detto, i gusti di panettone proposti dal noto chef di Vico Equense: quello classico più altre sei varianti. Ecco i prezzi del dolce tipico natalizio di chef Gennarino Esposito.