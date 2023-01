Champions, l’Eintracht Francoforte: “Non prenotate hotel e non girate da soli a Napoli” L’Eintracht di Francoforte “sconsiglia” ai propri tifosi di prenotare hotel o girare da soli per Napoli in vista della gara di Champions contro gli Azzurri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

L'Eintracht Francoforte "sconsiglia" ai propri tifosi di prenotare "un hotel a Napoli da soli, o soggiornare in città nei giorni prossimi alla partita, soprattutto vestendo con i capi d'abbigliamento da tifosi dell'Eintracht". La nota è stata diffusa in concomitanza con l'inizio dell'organizzazione della trasferta di Champions League contro la squadra di Luciano Spalletti, in programma lunedì 15 marzo alle 21 allo Stadio Diego Armando Maradona, per il match di ritorno degli ottavi di finale. Questo, si legge nella note, "a causa della situazione di sicurezza in loco e delle segnalazioni di precedenti avversari internazionali dell'SSC Napoli". Il riferimento è agli scontri di cui si sono resi protagonisti i tifosi del Napoli soprattutto nelle gare contro Liverpool ed Ajax, quest'ultima con una vera e propria "caccia all'olandese" che caratterizzò le ore precedenti ed immediatamente successive al match.

Tra i casi più emblematici, quello di due giovani tifosi dell'Ajax di 32 e 36 anni che vennero barbaramente picchiati in vico Santa Maria dell'Aiuto in pieno centro storico mentre rientravano nel loro Bed & Breakfast, dopo essere stati raggiunti da alcune persone arrivate a bordo di uno scooter armati di mazze e catene: entrambi i tifosi arrivati dai Paesi Bassi finirono all'ospedale Vecchio Pellegrini, con sette giorni di prognosi per le ferite riportate. Stessa sorte per un altro gruppo di tifosi dell'Ajax, raggiunto e aggredito su via Depretis da un gruppo di ragazzi anche loro giunti a bordo di scooter e anche in questo caso armati di spranghe e coltelli. Inoltre, dopo i recenti fatti di cronaca sull'autostrada A1 che videro i tifosi del Napoli tendere un agguato a quelli della Roma (mentre viaggiavano, rispettivamente, verso Genova e Milano), cresce la preoccupazione da parte delle autorità in vista delle prossime gare.