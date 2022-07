Cesare Cremonini in vacanza a Ravello suona in piazza con la banda musicale Il cantautore bolognese, in vacanza a Ravello, in Costiera Amalfitana, si è concesso un po’ di svago suonando in piazza con la banda musicale.

A cura di Valerio Papadia

Fuori programma, nel weekend appena trascorso, a Ravello, tra le perle della Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno, dove tra i tanti turisti che affollano le strade della città ha fatto capolino Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese, interprete amatissimo prima con i Lunapop e, successivamente, nella sua carriera da solista, a giudicare dai suoi profili social si sta concedendo qualche giorno in barca con gli amici, in giro tra le bellezze della nostra Penisola: tra le tappe toccate da Cremonini, appunto, anche Ravello. Nella cittadina del Salernitano, il cantautore è incappato nei musicisti del Premiato Concerto Bandistico Città di Minori, che si stavano esibendo in piazza Vescovado, e non ha resistito al richiamo della musica: il cantautore – reduce da un tour di otto tappe negli stadi italiani – ha imbracciato il tamburo e ha cominciato a suonare insieme alla banda.

Cesare Cremonini insieme a Paolo Vuilleumier, sindaco di Ravello

La presenza di Cesare Cremonini non è passata inosservata e, in tanti, si sono fermati ad ascoltarlo e a fotografarlo: anche il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, quando ha saputo dell'ospite illustre tra le strade della sua città, si è precipitato sul posto per scattare una foto ricordo con l'artista. "Ravello Città della Musica. Tornano ad allietare le domeniche dell’estate ravellese i matinée musicali eseguiti dal Premiato Complesso Bandistico Citta di Minori. Stamane con la speciale partecipazione di Cesare Cremonini" ha scritto sui social network il primo cittadini di Ravello, a corredo delle foto insieme al cantautore bolognese.