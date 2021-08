Cesare Cremonini a Positano, relax nella perla della Costiera Amalfitana Il noto cantautore bolognese ha pubblicato una fotografia sulla sua pagina Instagram nella quale si concede un bicchiere di vino a Positano. Anche Cremonini ha dunque scelto la perla della Costiera Amalfitana, meta ogni estate di numerosi personaggi famosi, per concedersi qualche giorno di relax.

A cura di Valerio Papadia

Anche Cesare Cremonini si aggiunge alla sfilza di personaggi famosi che, come ogni estate, scelgono la Costiera Amalfitana per concedersi qualche giorno di relax. Il noto cantautore bolognese ha pubblicato una fotografia sulla sua pagina Instagram nella quale si concede un bicchiere di vino a Positano, al San Pietro: "Prendere responsabilmente possesso dei punti strategici nelle ore più calde" ha scritto come didascalia all'immagine Cremonini. Verosimilmente, il 41enne cantautore bolognese si trova in compagnia dell'amico e collega Davide Petrella, cantautore napoletano conosciuto come Tropico, che per Cremonini ha scritto tanti successi, anche lui in queste ore nella perla della Costiera Amalfitana.

Estate e Positano, da Jennifer Lopez e Ben Affleck a Emily Ratajkowski

Come detto, Cesare Cremonini si aggiunge da ultimo alla lunga lista di personaggi famosi, anche internazionali, che hanno deciso di fare una capatina a Positano durante questa estate 2021, come succede puntualmente ogni anno. Lo scorso luglio, in Costiera, aveva fatto capolino, ad esempio, la modella britannica Emily Ratajkowski, accompagnata dal marito, Sebastian Bear-McClard. Un ritorno, quello a Positano, per la modella 30enne, che ci era già stata quattro anni fa, mentre nel 2019 era stata avvistata nella vicina Ravello. A Positano, alla fine del mese di luglio, ha poi fatto capolino anche la coppia dell'estate, ovvero quella formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck, di nuovo insieme a 20 anni di distanza dalla loro prima relazione. I due si sono concessi un tuffo in mare nelle acque di Positano e un pranzo, prima di fare ritorno sullo yacht Valerie.