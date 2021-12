Cerca di sfondare la porta di casa dell’ex compagna a calci e pugni: arrestato Ha cercato di sfondare la porta d’ingresso dell’abitazione della ex compagna con calci e pugni: arrestato un 29enne per atti persecutori a Torre Annunziata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha provato a sfondare la porta d'ingresso dell'abitazione dell'ex compagna a calci e pugni, ma è stato fermato dai carabinieri accorsi sul posto. Ancora un episodio di violenza di genere nei confronti di una donna: quest'ultimo caso, solo in ordine di tempo, arriva da Torre Annunziata nella provincia vesuviana di Napoli. Protagonista un 29enne del posto, arrestato per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna: rischia da un anno a sei anni e sei mesi in caso di condanna. L'uomo si trova ora in carcere, in attesa di giudizio.

La vicenda è avvenuta nelle scorse ore nel popoloso centro alle falde del Vesuvio: la donna si trovava nella propria abitazione, quando è stata raggiunta dal 29enne ex compagno che pretendeva di entrare. Al rifiuto della donna, è iniziato l'assedio: calci, pugni e urla verso la porta d'ingresso, tentando di sfondarla per raggiungerla. La donna a quel punto, enormemente spaventata, ha chiamato il 112: una gazzella dei Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata è così corsa sul posto, dove ha trovato l'uomo ancora davanti alla porta tentando di sfondarla. Neppure davanti ai militari dell'Arma l'uomo si è calmato, tanto che bloccarlo ha richiesto del tempo e l'intervento di diversi carabinieri. Alla fine il 29enne è stato immobilizzato e portato in caserma, dove è risultato anche che in passato la donna lo aveva già denunciato per altri atteggiamenti simili nei suoi confronti. Arrestato, l'uomo deve adesso rispondere di atti persecutori nei confronti della ex compagna: si trova adesso in carcere in attesa di giudizio, e rischia una pena severa.