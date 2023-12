Centri commerciali di Napoli e Campania, gli orari di apertura e chiusura durante le feste di Natale Gli orari di apertura e chiusura dei centri commerciali principali di Napoli e Campania per le festività natalizie e di capodanno imminenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

I centri commerciali di Napoli e della Campania si preparano alle imminenti festività: prevista grande ressa per i regali dell'ultimo minuto, ma anche per i lavoratori ci sarà il più che meritato riposo. I maggiori centri commerciali napoletani e campani hanno già pubblicato da fine novembre i propri calendari di apertura e chiusura: se il 25 dicembre ed il 1° gennaio restano i giorno di chiusura di fatto per tutti, c'è chi ha deciso di modificare i propri orari anche per quanto riguarda il 24, il 26 ed il 31 dicembre, ma anche per il 6 gennaio prossimo.

Nel dettaglio, questi gli orari di apertura dei maggiori centri commerciali di Napoli e Campania durante le feste, così come comunicati dagli stessi esercizi commerciali:

Vulcano Buono:

Domenica 24 dicembre: dalle 10 alle 18

Lunedì 25 dicembre: chiuso

Martedì 26 dicembre: dalle 10 alle 21

Domenica 31 dicembre: dalle 10 alle 18

Lunedì 1° gennaio: chiuso

Centro Commerciale Neapolis:

Domenica 24 dicembre: dalle 9 alle 18.30

Lunedì 25 dicembre: chiuso

Martedì 26 dicembre: dalle 10 alle 21

Domenica 31 dicembre: dalle 9 alle 18.30

Lunedì 1° gennaio: chiuso

Sabato 6 gennaio: dalle 9 alle 21

Porte di Napoli:

Domenica 24 dicembre: dalle 9 alle 18

Lunedì 25 dicembre: chiuso

Martedì 26 dicembre: chiuso

Domenica 31 dicembre: dalle 9 alle 18

Lunedì 1° gennaio: chiuso

Centro Commerciale Campania:

Domenica 24 dicembre: dalle 10 alle 18 (Galleria e Piazza Campania)

Lunedì 25 dicembre: chiuso

Martedì 26 dicembre: dalle 10 alle 22 (Galleria), dalle 10 alle 23.59 (Piazza Campania)

Domenica 31 dicembre: dalle 10 alle 18

Lunedì 1° gennaio: chiuso

Sabato 6 gennaio: dalle 10 alle 22 (Galleria), dalle 10 alle 23.59 (Piazza Campania)

Centro Commerciale Maximall Pontecagnano:

Domenica 24 dicembre: dalle 9.30 alle 18

Lunedì 25 dicembre: chiuso

Martedì 26 dicembre: dalle 9.30 alle 21.30

Domenica 31 dicembre: dalle 9.30 alle 18

Lunedì 1° gennaio: chiuso

Sabato 6 gennaio: dalle 9.30 alle 21.30

Centro Commerciale I Sanniti:

Domenica 24 dicembre: dalle 9 alle 18

Lunedì 25 dicembre: chiuso

Martedì 26 dicembre: chiuso

Domenica 31 dicembre: dalle 10 alle 18

Lunedì 1° gennaio: chiuso

Sabato 6 gennaio: dalle 10 alle 21