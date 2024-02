Centra il palo con la Panda: auto distrutta, 35enne gravissimo: ricoverato al Cardarelli Incidente stradale in via Giovanni Ansaldo, nel quartiere di Chiaiano, una strada che collega via Giovanni Antonio Campano e via Spinelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Si schianta con l'auto, una Fiat Panda, contro un palo della pubblica illuminazione. La vettura di distrugge. Lui, un 35enne napoletano, resta ferito gravemente. Trasportato d'urgenza in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, è ricoverato in prognosi riservata. Il violento incidente stradale è avvenuto questa notte, attorno alle ore 2,00, in via Giovanni Ansaldo, nel quartiere di Chiaiano, una strada che collega via Giovanni Antonio Campano e via Spinelli. Sembra che il 35enne fosse da solo alla guida della vettura, ma gli investigatori stanno conducendo indagini per capire se ci fossero anche altre persone nella vettura e se il ferito fosse effettivamente alla guida.

Incidente stradale a Chiaiano: grave 35enne

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Colonnello Joselito Orlando. Secondo le prime ricostruzioni, il 35enne sarebbe stato da solo a bordo della Fiat Panda. Nell'impegnare una curva a destra, avrebbe perso, per motivi non chiari, il controllo del veicolo. L'auto, a quel punto, sarebbe salita sullo spartitraffico, andando a schiantarsi violentemente un palo dell'illuminazione pubblica e avrebbe invaso la carreggiata destinata al senso opposto di marcia. Al momento sono in corso indagini per verificare se effettivamente il 35enne fosse alla guida della Panda. Il conducente, secondo i primi accertamenti degli investigatori, sarebbe stato in uno stato psicofisico non ottimale. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere ulteriori elementi utili a chiarire cosa sia avvenuto.