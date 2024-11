video suggerito

Cellole su Fortnite: nel videogioco anche i cartelli con la Bandiera Blu di Baia Domizia All’interno di Fortnite è apparsa anche Cellole, con il cartello che certifica la Bandiera Blu di Legambiente rilasciata alla spiaggia di Baia Domizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche nel "mondo" di Fortnite c'è una Cellole, con annessa Bandiera Blu certificata da Legambiente per Baia Domizia. L'immagine del cartellone all'interno del videogioco targato Epic Games ha fatto rapidamente il giro della Rete, con lo stesso sindaco Guido Di Leone a condividerla sui propri profili social. "Siamo su Fortnite, un gioco mondiale", ha detto Guido Di Leone, sindaco di Cellole, che parla di "una promozione straordinaria per la nostra Località Bandiera Blu internazionale. Baia Domizia è sempre più il centro del mondo". E non è un modo di dire, considerando che Fortnite è considerando uno dei videogiochi capace di stravolgere l'intero panorama videoludico fin dalla sua uscita.

Trattandosi di un gioco free-to-play, ovvero di un videogioco gratuito, verrebbe quasi da sottostimarne la portata: in realtà, grazie agli acquisti in game, si stima che Fortnite abbia generato quasi 20 miliardi di dollari di incassi dopo la pubblicazione avvenuta nel 2017, con una media superiore ai 25 milioni di giocatori quotidiani in tutto il mondo. Numeri da capogiro per Epic Games, che ancora oggi ha in Fortnite uno dei suoi "cavalli di razza".

La comparsa di Cellole è ovviamente recente, e merito di qualche videogiocatore evidentemente amante del posto. Bandiera Blu che Baia Domizia ha ottenuto quest'anno per la prima volta, rendendo orgogliosi amministrazione comunale e cittadini stessi. Un traguardo festeggiato dal sindaco che, visibilmente commosso, commentò:

Leggi anche Ladri gli puntano un fucile contro, ma riesce a sventare la rapina in gioielleria

Stiamo piangendo, è un sogno che si realizza. Per la prima volta nella storia della Provincia di Caserta, un comune ottiene il riconoscimento della bandiera blu. Questa deve essere una vittoria di tutto il territorio. Siamo a Roma, ci portiamo la Bandiera a casa, tra pochi giorni sventolerà su tutto il Comune, ma ora vi giuro che l’emozione è fortissima: Cellole ha vinto!