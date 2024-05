Bandiere Blu 2024 in Campania, l’elenco delle 20 spiagge e località premiate

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Pubblicato l'elenco dei comuni e delle spiagge Bandiera Blu del 2024: la Campania fa di nuovo il pienone grazie a Napoli e la Cilento, con la new entry del litorale casertano di Cellole, nel Casertano. Soddisfazione per i sindaci delle località coinvolte: spicca però l'assenza di tutte le isole del Golfo con l'esclusione del comune di Anacapri. Salgono dunque a 20 le spiagge della Campania che sono Bandiera Blu a distanza di un anno dall'ultimo rapporto di Legambiente. "La nostra città si conferma Bandiera Blu anche per il 2024", ha commentato il sindaco di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi, "È la numero 25 per le spiagge di Trentova e del lungomare, la dodicesima per l'approdo. Una soddisfazione che ci spinge a fare ancora di più per i nostri tesori più preziosi rappresentati dal mare e le spiagge", ha concluso il primo cittadino cilentano. Ma la reazione più commossa è quella del sindaco di Cellole: è la prima volta che una spiaggia del litorale domizio ottiene una Bandiera Blu, ed all'annuncio il sindaco Guido Di Leone è apparso visibilmente commosso.

Stiamo piangendo, è un sogno che si realizza. Per la prima volta nella storia della Provincia di Caserta, un comune ottiene il riconoscimento della bandiera blu. Questa deve essere una vittoria di tutto il territorio. Siamo a Roma, ci portiamo la Bandiera a casa, tra pochi giorni sventolerà su tutto il Comune, ma ora vi giuro che l’emozione è fortissima: Cellole ha vinto!

La spiaggia di Cellole

I comuni con Bandiera Blu 2024

La Campania fa incetta di Bandiere Blu con le spiagge di Napoli e del Cilento, ma da quest'anno c'è il ritorno del litorale casertano, e nel dettaglio del comune di Cellole, con le spiagge di Baia Felice e Baia Domizia Sud. Resistono anche i comuni della costiera sorrentina e di Anacapri, l'unica isolana. Poi, in Cilento, è un proliferare di spiagge, oltre a Capaccio, Positon, Agropoli e Castellabate ci sono anche Ascea, Pisciotta, e via dicendo. Questo l'elenco completo:

Caserta:

Cellole

Napoli:

Massa Lubrense

Sorrento

Piano di Sorrento

Vico Equense

Anacapri

Salerno:

Positano

Capaccio Paestum

Agropoli

Castellabate

Montecorice

San Mauro Cilento

Pollica

Casal Velino

Ascea

Pisciotta

Centola

Camerota

Ispani

Vibonati

Le spiagge Bandiera Blu 2024 in Campania

Questo invece l'elenco delle spiagge bandiera blu 2024 in Campania:

Caserta

Cellole – Baia Felice, Baia Domizia sud

Napoli

Anacapri – Gradola (Grotta Azzurra), Faro Punta Carena

Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene

Piano di Sorrento – Marina di Cassano

Vico Equense – Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico

Sorrento – Puolo, Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella

Salerno

San Mauro Cilento – Mezzatorre

Casal Velino – Lungomare-Isola, Torre Dominella

Vibonati – Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, Oliveto

Montecorice – Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San Nicola

Capaccio Paestum – Villaggio Merola/Varolato/La Laura, Casina d'Amato/Ponte di Ferro/Licinella, Foce Acqua dei Ranci

Agropoli – Lungomare San Marco, Spiaggia Libera Porto, Trentova, Torre San Marco, Licina

Ascea – Torre del Telegrafo, Piana di Velia, Marina di Ascea

Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca

Ispani – Capitello

Camerota – Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle

Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire

Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito

Pollica – Acciaroli, Pioppi

Castellabate – Baia Ogliastro, Punta Inferno, Pozzillo – San Marco, Marina Piccola, Lago Tresino

Gli approdi Bandiera Blu 2024 in Campania

Questi invece gli approdi bandiera blu 2024 in Campania:

– Napoli:

Capri – Porto Turistico di Capri

Procida – Yachting Santa Margherita

Pozzuoli – Sudcantieri

– Salerno:

Salerno – Marina D'Arechi

Camerota – San Domenico – Porto di Camerota

Agropoli – Porto turistico di Agropoli

Centola – Porto turistico di Palinuro

Pollica – Marina di Acciaroli