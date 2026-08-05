Cedole librarie del Comune di Napoli: c’è tempo fino al 21 settembre per chi ha l’ISEE sotto 13.300 euro

Contributo riservato agli studenti delle medie e delle superiori con ISEE fino a 13.300 euro. Schema diverso per le primarie, ora gratis per tutti i residenti.

Sono aperte dal 3 agosto, e lo resteranno fino alle 13 del 21 settembre 2026, le domande per le cedole librarie, il contributo comunale per l'acquisto parzialmente gratuito dei libri di testo destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il Comune di Napoli conferma per l'anno scolastico 2026/2027 la formula della cedola libraria in formato elettronico, riservata agli studenti delle scuole medie e superiori ubicate sul territorio cittadino i cui nuclei familiari rientrano in specifiche fasce di reddito. Per accedere al beneficio è necessario possedere un'attestazione ISEE 2026 in corso di validità, riferita al nucleo familiare dello studente, pari o inferiore a 13.300 euro.

Le risorse, come previsto dalla normativa regionale, seguono un ordine di priorità su due fasce. Nella prima, con ISEE fino a 10.633 euro, rientrano i richiedenti che vengono soddisfatti per primi. Nella seconda fascia, tra 10.633,01 e 13.300 euro, il contributo arriva solo dopo la copertura integrale del fabbisogno della prima fascia: chi si colloca in questa soglia più alta rischia quindi di restare escluso se le risorse stanziate non bastano per tutti.

La domanda va presentata esclusivamente online, tramite SPID, CIE o TS-CNS, dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale, oppure direttamente dallo studente se maggiorenne. Per i minori accolti in case famiglia, comunità o sotto tutela, la procedura richiede un passaggio in più: l'invio via mail all'indirizzo cedole.secondaria@comune.napoli.it del documento di nomina del tutore e, nei casi di più minori accolti nella stessa struttura, degli estremi delle attestazioni ISEE di ciascuno.

Il criterio di accesso resta legato al reddito, a differenza di quanto accadrà per le scuole primarie: da quest'anno, infatti, il Comune ha esteso la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni residenti a Napoli che frequentano le elementari, statali o paritarie, senza bisogno di presentare alcuna domanda. Per le medie e le superiori, invece, il beneficio resta selettivo e legato all'ISEE, in base alla delibera della Regione Campania che finanzia la misura.

Un'indicazione sui numeri in gioco arriva dallo scorso anno scolastico: per le cedole 2025/2026 erano arrivate 35.240 domande, un volume che dà la misura della platea potenziale anche per il nuovo bando. Chi presenta l'istanza dovrà poi verificare l'esito consultando gli elenchi degli ammessi ed esclusi che il Comune pubblicherà sulla piattaforma dedicata, inserendo il numero identificativo della domanda. Superata la scadenza del 21 settembre, la macchina amministrativa dovrà elaborare le graduatorie e comunicare gli esiti in tempo utile perché le famiglie ammesse possano spendere la cedola nelle cartolibrerie accreditate prima della chiusura dell'anno solare.