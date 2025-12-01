“C’è una borsa nel bidone, andate a vedere”: telefonata anonima fa scoprire armi e droga a Secondigliano

I carabinieri, giunti sul posto dopo la segnalazione anonima, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola funzionante, munizioni e quasi due chili di droga.

Pistola e munizioni sequestrate dai carabinieri a Secondigliano

Una frase semplice. "C'è una borsa nel bidone, andate a vedere". È bastata una telefonata anonima al 112, con queste semplici parole, a permettere ai carabinieri di rinvenire, a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, armi, munizioni e droga. E così, dopo la soffiata, i carabinieri della locale stazione hanno seguito le indicazioni fornite dall'anonimo segnalatore e sono intervenuti in via privata Ricci, dove hanno controllato un bidone adibito alla raccolta di rifiuti o abiti usati: all'interno, però, non c'era immondizia, ma effettivamente qualcosa di interessante, come indicato nella telefonata.

Infatti, nel bidone i militari dell'Arma hanno rinvenuto una pistola automatica calibro 9×21, funzionante, e 75 proiettili di diverso calibro (19 colpi px19, 51 colpi calibro 16, 3 colpi con calibro ancora da accertare e 2 colpi calibro 32 S&W). Inoltre, in un borsone, i carabinieri hanno rinvenuto quasi un due chili di droga: nella fattispecie, 93 grammi di cocaina, 1 chilo e 100 grammi di hashish e 683 grammi di marijuana.

Armi e droga sono state poste sotto sequestro; la pistola, inoltre, sarà sottoposta agli accertamenti balistici del caso per verificare un eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti recenti.