“C’è un pacco per tuo nipote: paga 1.200 euro” truffa a due anziani a Bagnoli, arrivano i carabinieri Si finge il nipote e chiede soldi ai nonni di 87 e 78 anni. Ma il tentativo di truffa non è andato a buon fine. Sul posto i carabinieri. Scattata la denuncia.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Pronto, c'è un pacco per tuo nipote, paga 1.200 euro". Ma è una truffa. L'episodio è avvenuto questa mattina a Bagnoli, quartiere occidentale di Napoli. Nel mirino dei truffatori una coppia di anziani nonni, di 87 e 78 anni. I due erano da soli in casa e si apprestavano a trascorrere una tranquilla domenica, quando ad un certo punto il telefono ha squillato. Il nonno ha alzato la cornetta ed ha risposto.

La truffa del "finto nipote" a Bagnoli

Dall'altro capo del filo, un presunto spedizioniere che voleva avvisare della presenza di un pacco in consegna, con destinatario il nipote dei due, per il quale si sarebbero dovuti pagare dei soldi: 500 euro. Subito dopo, la telefonata di un finto nipote che confermava il fatto e chiedeva però la somma di 1.200 euro da pagare anche tramite bonifico. I due nonni, però, non ci sono cascati. Insospettiti, hanno chiamato questa volta il vero nipote che ha smentito tutto. Così, quando hanno capito che si trattava della classica "truffa del finto nipote", si sono rivolti ai carabinieri ed è partita la denuncia contro ignoti.

Il racconto del familiare: "Volevano truffare due anziani"

A raccontare l'episodio a Fanpage.it è uno dei familiari della coppia di nonni. "Stamattina – afferma a Fanpage.it – hanno provato a truffare i miei genitori. È arrivata una telefonata di uno spedizioniere che diceva a mio padre che c’era un pacco in consegna per mio nipote. Subito dopo una telefonata a mio padre da parte di un falso nipote, che diceva che per il pacco aveva già dato 500 euro e chiedeva a mio padre di anticipare 1.200 euro. Mio padre ribatteva che aveva in casa solo 500 euro, ma il finto nipote a quel punto diceva che poi la differenza l’avrebbe versata con bonifico. Mio padre allora decide di chiamare mio nipote per essere sicuro di aver capito bene e mio nipote gli risponde che non aspetta alcun pacco. Mio padre allora chiama i carabinieri che subito vengono a casa ad attendere il momento della consegna del pacco. Il pacco non verrà mai consegnato, perché nessuno si è più presentato".