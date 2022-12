“C’è stato un incidente”, ma i carabinieri trovano ragazzo accoltellato: arrestato 24enne Un 24enne di Montesarchio (Benevento) è stato arrestato per tentato omicidio: avrebbe accoltellato 20 volte un coetaneo in una piazzola di sosta sulla statale.

A cura di Nico Falco

Immagine di archivio

I carabinieri erano intervenuti per un incidente stradale, ma quando sono arrivati alla piazzola di sosta si sono resi conto che si trattava di tutt'altro: a terra, agonizzante in una pozza di sangue, c'era il 28enne E. A., raggiunto da almeno una ventina di coltellate, diverse delle quali al torace. Nel giro di poche ore i militari sono arrivati al presunto responsabile: si tratta di un 24enne di Montesarchio (Benevento), G. M., che ora è in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Ancora da ricostruire dinamica e movente.

L'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile nelle prime ore della mattina di oggi, 8 dicembre, in una piazzola di sosta lungo la strada provinciale di Montesarchio. Il 28enne è apparso subito in condizioni molto gravi. Un militare si è occupato delle prime manovre di rianimazione, in attesa dei soccorsi del 118 che l'hanno poi stabilizzato; il giovane è stato quindi trasferito in eliambulanza al Policlinico Federico II di Napoli, dove è attualmente ricoverato.

Delle indagini e dei sopralluoghi sulla scena del crimine si sono occupati i carabinieri della stazione locale, del Nucleo Operativo di Montesarchio e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, coordinati dalla Procura di Benevento; i sospetti si sono concentrati sul 24enne G. M., che è stato rintracciato e arrestato. Il giovane, accusato di tentato omicidio, è stato trasferito nella casa circondariale di Benevento a disposizione dell'autorità giudiziaria; i motivi dell'aggressione sono al momento da chiarire, non è escluso che si sia trattato dell'epilogo di un litigio o se il movente sia di natura diversa.