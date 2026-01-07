Cavallo muore durante la sfilata dei Re Magi a Nocera Inferiore, nel Salernitano

Un cavallo è deceduto durante la processione dei Re Magi che attraversa Nocera Inferiore, in provincia di Salerno: sconcerto in paese e diverse polemiche, in attesa che l'autopsia possa stabilire con certezza le cause della morte dell'equino ed accertare eventuali responsabilità. Tutto è accaduto su via Atzori, a poche centinaia di metri dalla Cattedrale di San Prisco al Vescovado, luogo d'arrivo della Cavalcata dei Re Magi, che da diciotto anni si tiene a Nocera Inferiore e che precede l'Epifania. Non è chiaro cosa sia accaduto, ma probabilmente per un malore, il cavallo che trainava la carrozza dei Re Magi si è improvvisamente accasciato al suolo.

Inutili i tentativi di soccorso: l'animale era già deceduto, probabilmente sul colpo. In molti hanno ripreso le immagini del cavallo steso sull'asfalto, condividendole in Rete, e generando un acceso dibattito sull'utilizzo dei cavalli da traino nelle manifestazioni. Tra questi diversi animalisti che puntano il dito proprio contro l'utilizzo degli animali in casi come questi. Ma c'è anche chi difende la scelta, sostenendo che il cavallo "è storicamente un animale da lavoro" e che dunque il decesso potrebbe essere dovuto a fattori diversi rispetto a quello dello "sfruttamento", come invece molti animalisti sospettano. Seppur etimologicamente corretto ("cavallo" è termine dal latino caballus che indica, appunto, il cavallo da lavoro, diversamente dall'equus che era il cavallo di nobili e guerrieri, ndr), il ragionamento ha portato all'apertura di un enorme dibattito in Rete. Fatto sta che per capire come sia morto il cavallo di Nocera Inferiore bisognerà attendere ora una perizia sul suo corpo, che potrà fare chiarezza su eventuali responsabilità terze.