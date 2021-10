Cavallo imbizzarrito sul Vesuvio semina il panico tra gli escursionisti e poi cade in un dirupo: salvato È accaduto nella Valle della Delizia, nel Parco Nazionale del Vesuvio, ad Ottaviano: l’animale imbizzarrito ha dapprima seminato il panico tra i tanti escursionisti presenti sul sentiero di domenica, poi è caduto in un dirupo, rimanendo impigliato con la testa tra i rovi. Ci hanno pensato i carabinieri forestali a salvarlo.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura tra i tanti escursionisti e biker che di domenica, ieri, 24 ottobre, affollavano la cosiddetta Valle della Delizia, sentiero in pieno Parco Nazionale del Vesuvio, ad Ottaviano (Napoli): un cavallo imbizzarrito – esemplare di razza araba di circa 5 anni – ha percorso il sentiero a velocità elevata, rischiando di investire alcuni dei presenti. L'animale è poi scivolato ed è precipitato in un dirupo, rimanendo impigliato a testa in giù tra alcuni rovi e procurandosi non poche ferite al capo. Su richiesta dei presenti, che hanno assistito alle scena, sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali "Parco" di Boscoreale: in particolare un militare dell'Arma, utilizzando mezzi di fortuna, è riuscito a tagliate i rovi, a liberare il cavallo e a calmarlo.

Oltre ai carabinieri, sul posto sono giunti anche i veterinari dell'Asl Napoli 3 Sud – competente sul territorio – che hanno visitato il cavallo, trovandolo in buone condizioni. I sanitari si sono complimentati con i militari dell'Arma per il lavoro svolto, per il tempestivo intervento e per aver scongiurato che l'animale si cagionasse gravi ferite. Le successive indagini hanno permesso ai carabinieri di scoprire che l'animale era fuggito da un maneggio nelle vicinanze del sentiero, dove è stato ricondotto; fortunatamente, il cavallo imbizzarrito, nella sua folle corsa, non ha fatto registrare feriti tra gli escursionisti che affollavano il sentiero.