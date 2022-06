Cava de’ Tirreni, 12enne entra in un negozio con la maglia della Salernitana: costretto a toglierla Il ragazzino è stato accerchiato da un gruppo di giovani e costretto a togliere la maglia della squadra calcistica: l’accaduto è stato raccontato dalla zia sui social.

A cura di Valerio Papadia

Davvero sconcertante la storia che arriva da Cava de' Tirreni, nella provincia di Salerno, e che ha come protagonista un ragazzino di soli 12 anni, accerchiato da circa 20 persone, minacciato e costretto a togliersi la maglietta della Salernitana che aveva indosso. La storia è stata raccontata, sui social network, dalla zia del 12enne, una donna di Salerno ma che da anni vive nella città metelliana: "Mia nipote, col marito ed il figlio dodicenne sono venuti a fare compere qui a Cava. Anche loro sono di Salerno ma vengono spesso qua" racconta la donna, che insieme ai componenti della sua famiglia si è recata a fare shopping. Entrati in un negozio, il ragazzino però è stato accerchiato da un gruppo di giovani, circa 20 persone, soltanto perché indossava una mascherina e una maglietta della Salernitana.

"In uno dei negozi in cui sono entrati – prosegue la donna nel racconto – si sono visti accerchiati da una ventina di ragazzi fuori dal negozio perché volevano picchiare il ragazzino, colpevole solo di avere la mascherina della Salernitana ed una maglietta nera con una scritta che riporta sempre alla squadra granata".

Le minacce del gruppo sono così pressanti che la famiglia del 12enne allerta i carabinieri. Nel frattempo, però, il ragazzino è già stato costretto a spogliarsi della maglietta e ad uscire seminudo dal negozio. "Ma non vi vergognate? Un bambino di 12 anni, ma quanto schifo fate! Ma prendetevela con chi è più forte di voi, non con i bambini. Lo avete fatto uscire seminudo per una fede calcistica che non merita tifosi come voi. Mi fate pena…" conclude la zia del 12enne nel suo sfogo sui social.