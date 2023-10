Pistola d’oro con catenina in vendita a Napoli: polemica sugli spot TikTok della gioielleria Il deputato Borrelli rilancia sui social un video di una gioielleria napoletana che pubblicizza una catenina d’oro con un ciondolo a forma di pistola: “Ennesimo omaggio alla cultura camorrista” ha commentato il parlamentare.

A cura di Valerio Papadia

Una catenina con ciondolo in oro 18 carati a forma di revolver: questo tra i prodotti in vendita in una gioielleria di Napoli, come si evince da un video per TikTok realizzato dallo stesso esercizio commerciale, che ha generato non poche polemiche. Nel video, una ragazza pubblicizza la catenina con il particolare ciondolo come una novità, adatta ad esempio come regalo da parte di un padrino al bambino che tiene a battesimo: il video, postato su TikTok, è stato segnalato da diversi utenti e ripreso dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che lo ha fortemente criticato, parlando di "ennesimo omaggio alla cultura camorrista".

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, insieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli, ha così commentato la vicenda: