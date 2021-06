«Il presidente Silvio Berlusconi mi ha chiamato qualche volta. Di recente meno per i suoi problemi di salute e ovviamente gli faccio tutti i miei auguri. È un grande imprenditore e credo che il Paese abbia ancora bisogno di una persona come lui in prima linea». Non è un fedelissimo di Forza Italia a parlare così, ma Catello Maresca, candidato a sindaco di Napoli del centrodestra ma soprattutto magistrato; l'affermazione è destinata a far polemica e così è: pochi minuti dopo la dichiarazione al microfono di Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su Youtube arriva il sindaco di Napoli uscente Luigi De Magistris che lo attacca: «Sentire il candidato a sindaco di Napoli Maresca, noto alle cronache come pubblico ministero anticamorra, dire che il Paese ha bisogno di Berlusconi credo convinca una volta per tutte che di civico questo magistrato in aspettativa candidato non ha davvero nulla. Non ha bisogno nemmeno di mettersi la maschera».

Ma esattamente cosa dice Maresca? In mezz'ora risponde anche a domande sul capo della coalizione di centrodestra; Berlusconi che ha problemi di salute non sarà evidentemente presentissimo sui territori. Maresca a proposito dell'ex premier e capo di Mediaset dice: «Il Paese ha ancora bisogno di una persona come lui in prima linea». E alla domanda «umanamente crede possibile che il nostro ex premier abbia ordinato delle stragi?» Maresca ha risposto: «Umanamente credo che sia lontanissimo da questa realtà. Umanamente non me lo immagino nemmeno. Io sono un costituzionalista convinto e credo che Berlusconi abbia subito solo una condanna in merito alla quale tra l’altro la Corte Europea ha chiesto chiarimenti».