Castellammare, operaio 62enne cade da 4 metri: in ospedale in pericolo di vita

Un 62enne di Lettere (Napoli) è in gravi condizioni, e in pericolo di vita, all’Ospedale del Mare: è caduto da un’altezza di 4 metri mentre effettuava lavori edili in una villa privata a Castellammare di Stabia.

Immagine di repertorio

Un operaio di 62 anni di Lettere (Napoli) è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita nell'Ospedale del Mare: è caduto da impalcatura, finendo rovinosamente al suolo dopo un volo di circa 4 metri mentre era impegnato in alcuni lavori edili in una villa privata di Castellammare di Stabia. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo i contorni dell'episodio e hanno avviato gli accertamenti per verificare la posizione lavorativa dell'uomo.

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 14 ottobre. La ricostruzione è ancora in fase di ultimazione ma si sarebbe trattato di un incidente sul lavoro: l'uomo avrebbe perso l'equilibrio mentre era sull'impalcatura e non avrebbe indossato i dispositivi di protezione individuale. L'allarme è stato immediatamente lanciato da alcuni presenti; il 62enne è stato trasportato nell'ospedale di Ponticelli, dove le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Dopo una prima stabilizzazione l'uomo è stato ricoverato in Terapia Intensiva, in pericolo di vita; le prossime ore saranno fondamentali per valutare le sue condizioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Castellammare di Stabia, Ispettorato del Lavoro, ASL, Polizia Municipale e UTC; l'area è stata sottoposta a sequestro.