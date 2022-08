Castellabate, operatore colpito da fuoco pirotecnico: annullato lo spettacolo di Ferragosto L’uomo sarebbe rimasto ferito al volto dall’esplosione di alcune polveri, ma non sarebbe grave.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Incidente a mare a Santa Maria di Castellabate, dove ieri pomeriggio un operatore di 50 anni che stava dando assistenza per i fuochi pirotecnici, è stato colpito da un'esplosione accidentale di un petardo su una barca. A seguito dell'incidente è stato rinviato il tradizionale spettacolo con i fuochi artificiali di Ferragosto in omaggio a Santa Maria a Mare. A darne comunicazione il Comune con un post sulla sua pagina Facebook: "Su comunicazione dell'associazione Cilentani Doc, lo spettacolo pirotecnico in programma per stasera è rimandato a causa di un problema tecnico".

L'incidente sul Lungomare Pepi, durante l'allestimento delle piattaforme

L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto sul Lungomare Pepi, durante i preparativi dello spettacolo che sarebbe dovuto partire alla mezzanotte. L'uomo, originario del posto, sembra si trovasse a bordo di una barca, mentre si stavano allestendo i fuochi sulle piattaforme galleggianti, quando è avvenuto l'incidente. La vittima sarebbe stato colpito al volto dall'esplosione di alcune polveri. L'uomo non sarebbe stato ferito gravemente. L'episodio ha molto scosso la comunità del comune cilentano, dove la festa di Santa Maria a Mare, che ricade a Ferragosto, è attesa tutto l'anno come un momento di gioia. Sono tantissimi i turisti, infatti, che arrivano a Castellabate a Ferragosto per assistere allo show dei fuochi d'artificio. Per questo l'infortunio che ha colpito l'operatore ha scosso ancora di più la comunità. Immediati gli attestati di solidarietà e vicinanza all'operatore rimasto ferito nell'allestimento dei fuochi da parte di tutti i cittadini e delle istituzioni.