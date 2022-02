Casoria, si ferma a cambiare la ruota dell’auto: gli rubano lo zaino dall’altro sportello Un uomo si ferma a cambiare la ruota alla propria auto. Mentre è chinato sulla gomma, un ladro gli ruba lo zaino dal sedile posteriore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un uomo si ferma a cambiare la ruota alla propria auto, dopo aver evidentemente bucato. Si accosta al ciglio della strada, allora, e comincia le operazioni per sostituire la ruota pneumatica . Mentre è intento nelle riparazioni, un ladro si avvicina all'auto dal lato opposto, approfittando del fatto che il proprietario, chinato sulla gomma, non possa vederlo, e gli ruba lo zaino dal sedile posteriore. È accaduto a Casoria, in provincia di Napoli. A denunciarlo il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, di Europa Verde, che ha pubblicato anche il video del furto. Tutta la scena, infatti, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona. “L'uomo che sta cambiando la ruota è mio padre – scrive un cittadino a commento del video pubblicato da Borrelli – Quell'altro che invece apre lo sportello e prende lo zaino è una feccia umana. Accaduto a Casoria”.

Il furto ripreso dalle telecamere

Un episodio vergognoso che rappresenta l'esatto contrario di quello che dovrebbe accadere in queste situazioni. Al posto della solidarietà umana, si approfitta di una persona in difficoltà. Il tutto avviene mentre sulla strada trafficata passano decine di macchine e quindi di potenziali testimoni. Nessuno però interviene per segnalare al malcapitato proprietario dell'automobile quanto sta accadendo, anche perché la visuale dalla strada purtroppo non consente di avere un quadro chiaro della situazione. Solo la telecamere di videosorveglianza vicina riprende tutta la scena, inquadrando il ladro che con mascherina anti-Covid19, occhiali da sole e cappello è perfettamente camuffato e irriconoscibile.