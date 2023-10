Trasporto pubblico a Napoli

Caserta, la sosta sulle strisce blu si potrà pagare ai parchimetri o con l’App: tariffe dal 9 ottobre Dal 9 ottobre 2023 sarà attivo il nuovo sistema parcheggi. La sosta si potrà pagare anche con l’App Easypark.

Il nuovo servizio di sosta a pagamento nelle strisce blu nella città di Caserta partirà lunedì 9 ottobre 2023. Nella prima fase sarà possibile pagare la sosta ai parchimetri in contanti o tramite l'App Easy Park, già attiva in altre città, come Napoli. Il Comune di Caserta ha installato nuovi parchimetri. Per poter sostare bisognerà inserire anche il numero di targa del veicolo.

Le tariffe per parcheggiare a Caserta

Le tariffe saranno divise in base alle zone della città:

Zona A

1,20 euro all'ora: dal lunedì al giovedì 8-21; dal lunedì alla domenica 8-24

Zona B

0,60 euro all'ora: dal lunedì al giovedì 8-14 e 16-21; dal venerdì alla domenica 8-14 e 16-24; sempre gratis 14-16

Nei prossimi giorni saranno disponibili anche i pagamenti attraverso Telepass, oltre che con carta di debito e carta di credito. Nei prossimi giorni, nella fase di start up del nuovo sistema parcheggi in città, il personale del concessionario che si occupa del servizio svolgerà anche attività di assistenza nei confronti dei cittadini-utenti, spiegando loro ogni aspetto legato al funzionamento di alcune nuove funzioni “smart”, di cui sono dotati diversi parcometri.

Come pagare l'abbonamento

Sempre lunedì 9 ottobre, poi, verrà attivato il sito internet (www.parkingcaserta.it) dove sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti riservati ai residenti. Questa sarà l’unica modalità per effettuare tale operazione. In ogni caso, gli abbonamenti per residenti già rilasciati resteranno validi fino al 30 novembre.

Lunedì 16 ottobre, inoltre, partirà un altro importante intervento che si inserisce nell’ambito del nuovo sistema di mobilità della città di Caserta. Prenderà il via, infatti, l’attività di sostituzione dei varchi Ztl su tutto il territorio cittadino, con l’apposizione di strutture innovative. Si inizierà con il varco posizionato su Corso Trieste, all’angolo con via Colombo per poi proseguire, nei giorni successivi, in via Sant’Antida, via San Carlo, via Maielli, via Mazzini, via Pollio, via Gasparri, Corso Giannone, largo Sant’Elena, Casertavecchia. Complessivamente, nel giro di tre settimane, è prevista la conclusione di tutti gli interventi programmati.