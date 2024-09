video suggerito

Caserta, il colonnello Melissa Sipala capo reparto operativo: prima volta in Italia per una donna Il colonnello Melissa Silapa prima donna a guidare un reparto operativo dei carabinieri in Italia: la presentazione oggi a Caserta presso il comando provinciale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Per la prima volta in Italia, una donna sarà a capo di un reparto operativo: è il colonnello Melissa Sipala, presentata questa mattina al comando provinciale dei carabinieri di Caserta. Assieme a lei, nella sede del comando di via Laviano sono stati presentati anche altri quattro comandanti di altrettante compagnie delle dieci in totale dislocate sul territorio: Giovanni Riacà, neo-comandante della compagnia di Caserta, Vincenzo Del Latte (compagnia di Santa Maria Capua Vetere), Daniele Petruccelli (compagnia di Marcianise) e Federico Arrigo (compagnia di Maddaloni). Il colonnello Sipala ha anche collaborato con la fiction "Don Matteo" come istruttrice dell'attrice Maria Chiara Giannetta, che interpreta un capitano dei carabinieri, ed è stata protagonista di "Avamposti – Dispacci dal confine", la docuserie sul Nove che racconta la quotidianità delle stazioni dei carabinieri che lavorano nelle zone più difficili delle città.

"Il colonnello Sipala ha già una buona esperienza in contesti piuttosto complessi, avendo comandato il Nucleo operativo della compagnia di Napoli Centro e diretto la compagnia di Frascati, che ha competenza sul difficile quartiere romano di Tor Bella Monaca", ha spiegato il comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta, Manuel Scarso, spiegando che il colonello Silapa avrà tra gli altri anche il compito di "approfondire gli scenari connessi alla criminalità organizzata". Anche gli altri quattro capitani arrivano da altrettante esperienze importanti, come la Sicilia, ma anche Firenze e Milano. "Il loro focus sarà il coordinamento del lavoro delle stazioni dei carabinieri", ha spiegato il comandante Scarso, "il cui compito principale è di combattere la criminalità comune, e dunque di arginare reati contro il patrimonio, dai furti in casa o d'auto, alle truffe agli anziani, che sono fenomeni molto sentiti dalla cittadinanza".