Caserta, doppio intervento dei vigili del fuoco per persone scomparse

Nuova giornata di interventi per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta. Oltre alle operazioni di routine, due squadre – la centrale di Caserta e il distaccamento di Teano – sono state chiamate quasi in contemporanea per ricerche di dispersi.

A Roccamonfina, in località Terranova, i vigili di Teano hanno cercato un uomo che aveva inviato messaggi di richiesta d’aiuto e poi non era più contattabile. Alle operazioni hanno preso parte anche il nucleo Sapr con i droni e il personale Tas di topografia applicata al soccorso. Le ricerche, finora, non hanno portato risultati.

In parallelo, la squadra della sede centrale è intervenuta a Castel di Sasso, in zona Borgo Vallata, per localizzare due ciclisti stranieri che avevano perso l’orientamento. Con il supporto dell’elicottero del nucleo di Pontecagnano i due uomini sono stati individuati dall’alto, raggiunti a terra e messi in salvo.