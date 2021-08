Caserta, doppio intervento chirurgico su ragazza 30 enne per rimuovere tumore al midollo spinale Doppia operazione chirurgica all’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta su una ragazza di 30 anni per rimuovere, in due tempi, un grosso tumore del midollo spinale a sviluppo anche nel torace. Un intervento chirurgico complesso e all’avanguardia, in collaborazione con l’Ospedale dei Colli di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Doppia operazione chirurgica all'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta su una ragazza di 30 anni per rimuovere, in due tempi, un grosso tumore del midollo spinale a sviluppo anche nel torace. Un intervento chirurgico complesso e all'avanguardia, diviso in due fasi, con un approccio multidisciplinare e mininvasivo, che è stato possibile effettuare sia grazie agli investimenti in personale e formazione disposti dalla direzione dell'ospedale di Caserta, guidata da Gaetano Gubitosa, che grazie alla collaborazione nel settore della Chirurgia Toracica tra il presidio casertano e l'azienda ospedaliera napoletana dei Colli Monaldi-Cotugno.

“Siamo intervenuti su una patologia infrequente – ha spiegato il Direttore dell'Unità operativa complessa di Neurochirurgia Pasqualino De Marinis – e l'abbiamo aggredita facendo susseguire, nella stessa seduta operatoria, l'intervento neurochirurgico prima e quello chirurgico dopo, entrambi affrontati con tecniche mininvasive. L'approccio minimizza possibili complicanze, riduce il decorso postoperatorio e consente un più rapido recupero del degente. La nostra giovane paziente sta bene e a breve potrà lasciare l'ospedale” ha concluso il professionista.

L'intervento è stato articolato in due fasi: la prima fase è stata gestita dai neurochirurghi che hanno rimosso, con tecnica microchirurgica, la lesione della colonna, mentre la seconda fase è stata affidata ai chirurghi (Direttore Unità operativa complessa di Chirurgia dei Grossi Traumi Alberto D'Agostino), che hanno asportato, con tecnica videotoracoscopica, la porzione intratoracica del tumore.