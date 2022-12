Case liberate a via Egiziaca a Pizzofalcone, gli sfollati occupano la chiesa: “Non siamo camorristi” Occupata dagli sgomberati di via Egiziaca a Pizzofalcone la chiesa dell’Immacolata poco distante. Sul sagrato striscioni: “Non siamo camorristi”

A cura di Pierluigi Frattasi

Sgomberati dal palazzo in via Egiziaca a Pizzofalcone due giorni fa, ribattezzato "il Palazzo della Camorra", alcuni degli abusivi hanno occupato la chiesa a fianco. Una manifestazione di protesta, alla quale hanno partecipato donne, anziani e bambini, che hanno poi steso sul sagrato della chiesa uno striscione con la scritta: "Non siamo camorristi". Sul posto anche la Polizia di Stato.

Occupata la chiesa dell'Immacolata

Un gruppo di una decina di donne ha occupato la chiesa dell'Immacolata in via Egiziaca a Pizzofalcone. Il palazzo che si trova nella stessa strada era stato sgomberato dalle forze dell'ordine lunedì mattina. Sul posto erano arrivati carabinieri, polizia di Stato, agenti della Municipale. Mentre gli operai della Napoli Servizi provvedevano a liberare le case occupate abusivamente dalle suppellettili e a murare le porte per scongiurare nuove occupazioni.

Anche nei giorni scorsi alcuni degli sfollati avevano protestato sul sagrato della parrocchia e affisso dei messaggi denigratori sia nei confronti del parroco dell'Immacolata, don Michele, che contro il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, eletto al Parlamento, di Europa Verde.

Borrelli è il consigliere che ha denunciato le occupazioni abusive degli appartamenti, in alcuni casi sottratti ai legittimi assegnatari con la forza. Borrelli è stato vittima di un'aggressione per le sue denunce ed è oggi sotto scorta, assieme ai suoi familiari. Anche il parroco della chiesa è sotto tutela delle forze dell'ordine per le minacce ricevute negli scorsi giorni. Per l'occupazione abusiva del palazzo di via Egiziaca a Pizzofalcone sono aperte diverse inchieste sia della Procura ordinaria che della Corte dei Conti.