Casamicciola, scalatore precipita nel dirupo: estratto con l’elicottero dai pompieri L’incidente è avvenuto in località Casamicciola. Lo scalatore stava mettendo in sicurezza un costone di roccia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente sul lavoro oggi sull'isola di Ischia, nel Golfo di Napoli. Uno scalatore che era impegnato in alcuni lavori di messa in sicurezza di una parete rocciosa ha perso l'equilibrio ed è precipitato in un dirupo. L'incidente è avvenuto in località Casamicciola nel pomeriggio di oggi. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che sono intervenuti prima con le squadre da terra, poi con l'equipaggio dell'elicottero Drago 59. Dopo le prime cure mediche del caso, lo scalatore ferito è stato imbarellato e trasportato in elisoccorso in ospedale per ulteriori accertamenti.