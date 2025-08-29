Casal di Principe, ai minori di 14 anni vietato stare da soli in strada dopo mezzanotte. Il sindaco: “Troppi rischi”

Con un’apposita ordinanza, il sindaco di Casal di Principe Ottavio Corvino, ha invitato i genitori dei minori di 14 anni a non lasciare che stiano in strada da soli da mezzanotte alle sei del mattino.

Troppi rischi. È questa la motivazione che ha spinto Ottavio Corvino, sindaco di Casal di Principe, nella provincia di Caserta, a emanare un'apposita ordinanza con la quale invita i genitori dei minori di 14 anni a non permettere che girino da soli per strada, non accompagnati da un adulto, tra la mezzanotte e le sei del mattino successivo. "I minori non solo sono vulnerabili agli incidenti stradali e a possibili aggressioni fisiche, ma sono anche più esposti alla commissione di atti di vandalismo, al consumo di sostanze stupefacenti e alcooliche, a rischi connessi alla criminalità minorile e, più in generale, a comportamenti devianti che minano la sicurezza pubblica" ha detto il sindaco Corvino.

"L'accompagnatore adulto è tenuto a garantire la sorveglianza diretta del minore e ad assumersi la piena responsabilità delle azioni dello stesso" si legge nel provvedimento adottato dal primo cittadino di Casal di Principe. I genitori dei minori di 14 anni che dovessero, dunque, essere sorpresi da soli di notte, potrebbero incappare in sanzioni. "Il rispetto della presente ordinanza sarà verificato dalle forze di Polizia Locale, dalla competente Stazione dei Carabinieri e dalla Questura che procederanno al fermo e all'identificazione dei minori trovati in violazione, avviando le relative procedure sanzionatorie come previste per legge".