Carta spesa alimentare 2023 fino a 382,5 euro, a Napoli elenco di 31mila persone Il bonus per comprare gli alimenti di prima necessità sarà erogato a luglio. Trapanese: “Bisogna fare di più”

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 31mila i beneficiari a Napoli della Carta acquisti alimentari 2023. Persone che il prossimo mese di luglio riceveranno il bonus spesa fino a 382,50 euro, ideato dal Governo per venire incontro alle famiglie più deboli che devono fare i conti con la crisi economica e l'aumento dei prezzi. La misura è gestita direttamente dall'Inps in collaborazione con il Comune di Napoli. Palazzo San Giacomo ha già ricevuto l'incarico di verificare, comunicare e distribuire le 31mila carte ad altrettante famiglie napoletane. Gli uffici dell'assessorato al Welfare ci stanno già lavorando. Ma i beneficiari sono stati già identificati dall'Inps.

Chi può ricevere il bonus spesa 2023

Ad ogni famiglia andrà un contributo fino a 382,50 euro per comprare alimenti di prima necessità. Non c'è bisogno di fare domanda. Perché sarà l'Inps ad individuare i beneficiari e la carta viene inviata direttamente. Sono esclusi i percettori di Reddito di Cittadinanza o altri sussidi. Per accedere al bonus bisognerà avere un Isee al di sotto dei 15mila euro ed essere residenti nel territorio italiano, in possesso di alcuni requisiti alla data del 12 maggio 2023. Il 10 luglio l’Inps distribuirà ai comuni i numeri identificativi delle carte da comunicare ai beneficiari.

Trapanese: "Bisogna fare di più"

La Carta acquisti è una nuova versione della social card del 2008. Per l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese,