Caro benzina in Campania, aumenti prezzi fino a 2,4 euro al litro dal 1 gennaio 2023: dove costa meno Dal 1 gennaio 2023 è scattata anche in Campania la cancellazione del taglio delle accise su benzina, diesel e gpl. Ecco dove risparmiare sul prezzo dei carburanti.

A cura di Pierluigi Frattasi

È aumentato il costo dei carburanti anche in Campania dal 1 gennaio 2023. Con un incremento di 18,3 centesimi al litro (15,3 cent più Iva) su benzina e diesel e di 3,4 centesimi al litro sul Gpl. Con la fine dello sconto sulle accise, non prorogato dal Governo Meloni, il prezzo della benzina in Campania arriva a sfiorare i 2,4 euro al litro per il servito, anche se si trovano ancora distributori che la vendono a 1,549 euro al litro, in provincia di Caserta.

I prezzi della benzina in Campania e dove pagare meno

Il taglio delle accise sul costo dei carburanti era stato introdotto il 21 marzo 2022 dall’ex Governo Draghi per fermare i rincari legati alla guerra in Ucraina che avevano portato il prezzo della benzina a 2,18 euro al litro il 14 marzo scorso. Il primo sconto di 0,122 euro è stato ridotto tra novembre e dicembre. A fine anno, poi, è arrivato anche il rialzo dei prezzi raccomandati, che si aggiunge alla crescita del prezzo della parte fiscale, visto che sono state ripristinate le aliquote precedenti al 21 marzo 2022.

Allo scoccare della mezzanotte di Capodanno, 1 gennaio 2023, i prezzi sui tabelloni delle pompe di benzina sono cambiati anche in Campania. Per il servizio, il prezzo della benzina sfiora e in diversi casi supera i 2 euro al litro. Secondo Staffetta Quotidiana, a livello nazionale, la media della benzina in self service supera questa mattina quota 1,8 euro/litro, il gasolio vola verso 1,87, mentre sul servito la benzina viene venduta a 1,95 euro/litro e supera i 2 euro per il gasolio (2,02 euro/litro). I prezzi dei carburanti possono essere diversi tra i vari distributori, molto dipende anche dai contratti e dalle scadenze in essere.

Benzina in Campania: i prezzi aggiornati nel 2023

Ma quali sono le zone dove i prezzi dei distributori di carburante sono più alti? E dove si può risparmiare? Sono le domande che migliaia di automobilisti si pongono in queste ore in Campania. Disposti in molti casi anche a fare anche qualche chilometro in più per un pieno a buon mercato. Un’indicazione utile e aggiornata la può fornire l’Osservaprezzi Carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico, che ogni giorno riporta sul sito i prezzi dei carburanti per distributore, divisi per località, tipo di carburante e servizio offerto (servito/self). Comparare i prezzi è molto semplice grazie alla mappa interattiva e al motore di ricerca. Il servizio dell'Osservaprezzi è legato comunque alla tempestività delle comunicazioni dei prezzi che vengono fatte dai distributori.

Il prezzo della benzina oggi a Napoli: dove costa meno

A Napoli città i prezzi più vantaggiosi, secondo l’Osservaprezzi del Mise, sono nella zona orientale e in quella dell’Aeroporto di Capodichino. A Napoli Est si può trovare ancora la benzina a 1,739 euro al litro, mentre il gasolio è a 1,819 euro al litro. Nell’area nei pressi dello Scalo partenopeo, invece, la benzina costa 1,575 euro al litro, il gasolio 1,645 euro al litro.

Prezzi bassi anche in alcune località della provincia: a Pollena Trocchia si può trovare la benzina a 1,574 euro al litro e il gasolio a 1,664 euro. Ad Ercolano 1,575 euro per un litro di benzina, 1,645 euro per uno di gasolio. Anche a Sant’Antimo e a Nola prezzi tra 1,588 e 1,649 euro al litro per la benzina.

Di converso, prezzi più alti si possono trovare in alcune zone della città. In alcune strade particolarmente trafficate il prezzo della benzina può arrivare a 2,399 euro al litro, servito, 1,859 euro al litro con il self service. Benzina sopra i 2 euro al litro servito anche in Tangenziale, mentre il self si attesta a 1,899 euro al litro.

Il prezzo di benzina e diesel nelle altre province

In provincia di Salerno, a Pontecagnano Faiano si può trovare la benzina a 1,579 euro al litro in self, 1,879 euro con il servito. A Salerno città i prezzi oscillano tra 1,624 e 1,874 euro al litro (tra self e servito). Benzina economica anche a Cava de’ Tirreni: 1,762 euro al litro in self.

In provincia di Caserta, a Macerata Campania ed a Capua si può trovare la benzina a 1,549 euro al litro, mentre il gasolio è a 1,619 euro al litro.

Prezzi convenienti anche in provincia di Avellino, con la benzina a 1,599 euro al litro sulla strada provinciale 165, mentre a Roccabascerana si scende anche a 1,559 euro al litro in self service. Con il gasolio a 1,609 euro. A Benevento la benzina si può trovare a 1,569 euro in self service, che salgono a 1,819 euro al litro con il servito.