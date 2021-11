Carlo Verdone a Fanpage.it: “De Luca mi fa ridere. Ho provato a imitarlo ma non ci sono riuscito” Carlo Verdone, attore e regista, ha spiegato, durante un’intervista a Fanpage.it in occasione dell’uscita della serie “Vita da Carlo” su Amazon prime video, di aver provato ad imitare Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, perché, secondo Verdone, «ha dei tempi da grande teatro napoletano».

A cura di Federica Grieco

Imitare De Luca è diventata quasi una missione per molti comici e attori. Tra i nomi di coloro che ci hanno provato, anche se solo tra le mura della propria casa, c'è Carlo Verdone, attore e regista, che ha confidato a Fanpage.it di aver tentato quest'impresa, ma di non esserci riuscito come voleva. Durante questi due anni di pandemia e ripetuti lockdown, le dirette streaming dei politici nostrani sono entrate a far parte del nostro quotidiano. Un posto d'onore, tra i presidenti delle Regioni che hanno deciso di aggiornare in video i propri cittadini sull'andamento della curva epidemiologica, è riuscito a conquistarselo quello della Campania: Vincenzo De Luca.

Il presidente della Campania, infatti, è riuscito nell'arte di rendere i suoi punti stampa sui suoi social delle vere e proprie pièce teatrali. Durante le sue dirette, comunicazioni istituzionali, raccomandazioni e numeri legati all'andamento della pandemia in Campania, si alternano a quelli che potrebbero essere considerati piccoli sketch, durante i quali, con tono severo, commenta vicende politiche o "rimprovera" i cittadini poco attenti a rispettare le regole per contenere la diffusione del virus.

"Il governatore De Luca mi fa molto ridere"

Il presidente della Campania si è costruito così un personaggio diventato protagonista dei numerosi meme e videogiochi online. Lo "sceriffo", questo è il soprannome che si è guadagnato nel corso del suo mandato alla guida della Regione, è riuscito ad attirare anche l'attenzione e la curiosità di imitatori come Maurizio Crozza, che, durante il suo show televisivo "Fratelli di Crozza" su Nove, si è cimentato nella sua imitazione.

Durante un'intervista concessa a Fanpage.it, in occasione del lancio della serie "Vita da Carlo" su Amazon Prime Video, anche Carlo Verdone, attore e regista, ha spiegato di essere affascinato dal modo di comunicare del presidente della Campania. "Ci sono dei politici", spiega Verdone a Fanpage.it, "che sono degli attori fantastici: il governatore De Luca mi fa molto ridere". Secondo Verdone, "ha dei tempi da grande teatro napoletano, ha veramente tempi straordinari".

L'attore e regista ha confidato a Fanpage.it di aver provato ad imitarlo: "Ho tentato, da solo a casa mia, non ci sono mica riuscito bene". Il motivo, secondo Verdone, è legato ai suoi tempi che "sono talmente anarchici che non c'è logica, è solo sua, quindi un grande interprete".