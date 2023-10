Carabinieri in borghese nei bar di Napoli. Compleanno di un 15enne festeggiato con lo champagne ai ragazzini Controlli nella movida tra coltelli, scooter e alcolici operazione dei carabinieri in piazza Dante e nelle zone adiacenti.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Piazza Dante, cuore della movida giovanile del centro storico di Napoli insieme a piazza Bellini e piazza San Domenico Maggiore: qui i carabinieri si stanno muovendo spesso "in borghese", cioè senza divisa, per individuare le situazioni nelle quali intervenire la notte. E di situazioni ce ne sono, come si legge dai consuntivi dell'Arma, compagnia Napoli centro. Anzitutto le armi: denunciato un 17enne trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il ragazzo ha detto di aver trovato quell'arma nuova di zecca. Ha detto di aver deciso di tenerla, «per difendersi», la tipica risposta fornita in queste occasioni. Un bel po' più distante, in un palazzo in vicoletto II Politi, trovate 35 cartucce di pistola calibro 12.

Sequestrati diversi scooter di giovanissimi sorpresi alla guida senza casco e nell'area pedonale: undici quelli che non sono riusciti a sfuggire ai controlli in "borghese" dell'Arma.

Tre sono invece le persone denunciate – il titolare e 2 dipendenti di un locale – che sono stati sorpresi mentre vendevano alcolici a un gruppo di ragazzi che avevano 15, 16 e 17 anni. I minorenni erano seduti a tavolino e al centro una bottiglia di spumante contornata da calici: c'era da festeggiare un compleanno per i 15 anni appena compiuti. Durante le operazioni sono stati segnalati alla prefettura 5 assuntori di hashish marijuana, anche loro giovanissimi.