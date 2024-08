video suggerito

Carabiniere salva uomo in mare a Baia Domizia, Meloni: "Complimenti, Francesco" Il maresciallo Caputo ha salvato un uomo che stava annegando. Nello stesso giorno il collega Caterino e il figlio hanno tratto in salvo tre giovani a Mondragone (Caserta).

A cura di Nico Falco

Era al mare con la famiglia quando ha notato un uomo che stava annaspando in acqua. E così Francesco Caputo, maresciallo dei Carabinieri libero dal servizio, non ci ha pensato due volte: si è tuffato, lo ha raggiunto e lo ha trascinato in spiaggia, salvandogli la vita. È successo ieri, 4 agosto, a Baia Domizia, in provincia di Caserta, oggi sui social è arrivato l'elogio del premier Giorgia Meloni: "Complimenti, Francesco".

Carabiniere salva uomo in mare a Baia Domizia

L'episodio, avvenuto intorno alle 15.50 nel lido Mareblu, è stato raccontato sui social anche dalla moglie del carabiniere, Ilaria Grimaldi, che ha pubblicato un post nel gruppo Facebook "Ami Baia Domizia… Amiamo BD", descrivendo l'accaduto e soffermandosi anche sulla reazione del marito davanti ai ringraziamenti: non si è trattato di un atto eroico, ha risposto l'uomo, ma "di una normalità assoluta" per un carabiniere. "Sei una stella, amore mio", ha concluso la donna nel messaggio.

Oggi il premier ha pubblicato un messaggio di elogio su X da parte del premier Giorgia Meloni, che ha postato anche la fotografia del maresciallo:

A Baia Domizia, un uomo in difficoltà in mare rischiava di annegare. Francesco Caputo, un carabiniere fuori servizio, è intervenuto con coraggio e senza esitazione, gettandosi in acqua per salvarlo e portandolo a riva. Alla riconoscenza della famiglia dell’uomo salvato, ha risposto: "Non è un atto eroico per un carabiniere, ma una normalità assoluta". Complimenti, Francesco

Il salvataggio di tre ragazzi a Mondragone

Sempre nella giornata di ieri un altro salvataggio ha avuto per protagonista un carabiniere, maresciallo maggiore in servizio presso la base dell'Aeronautica militare di Grazzanise. L'uomo, Cipriano Caterino, è intervenuto insieme al figlio 19enne, Antonio Caterino, studente universitario e bagnino di un lido di Mondragone (Caserta), per salvare tre quattordicenni in difficoltà per il mare agitato.