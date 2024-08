Tre ragazzini rischiano di annegare, salvati da bagnino 19enne e dal papà carabiniere a Mondragone

video suggerito

Tre 14enni salvati sul lido di Mondragone. Soccorsi dal bagnino 19enne e dal papà carabiniere.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Tre ragazzini 14enni rischiano di annegare mentre fanno il bagno nel mare agitato a Mondragone. Ma il bagnino, di appena 19 anni, si accorge in tempo di quanto sta avvenendo. Senza pensarci due volte, si getta in acqua, e, aiutato dal papà carabiniere, riesce a salvare i tre ragazzini, portandoli a riva, dove vengono attuati anche i primi interventi di soccorso per la rianimazione nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118.

Tre 14enni salvati sul lido di Mondragone

Scene di panico ieri pomeriggio sulla spiaggia di Mondragone, in provincia di Caserta, dove, per fortuna, grazie all'intervento eroico del bagnino e del padre, maresciallo dell'Arma, si è riusciti ad evitare il peggio. I due sono riusciti a salvare i tre 14enni in difficoltà mentre facevano il bagno nelle acque agitate del litorale di Mondragone. L'episodio è avvenuto attorno alle ore 16,30 di domenica 4 agosto 2024.

Soccorsi dal bagnino 19enne e dal papà carabiniere

Il giovane bagnino di salvataggio del lido, Antonio Caterino, studente universitario di 19 anni e il padre, Cipriano Caterino, maresciallo maggiore dei carabinieri, di 47 anni, in servizio presso la base dell'Aeronautica militare di Grazzanise e, in precedenza, per 13 anni alla sezione operativa di Casal di Principe, sono intervenuti tempestivamente per salvare la vita dei tre giovani che erano stati travolti dalle onde.

I due soccorritori hanno raggiunto i tre malcapitati, tutti originari di Mondragone, e li hanno tratti in salvo. Una volta sull'arenile, ai tre sono state praticate le manovre salvavita per la rianimazione. Sulla spiaggia, poi, sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera ed il personale medico-sanitario del 118, alle cui cure sono stati affidati i tre ragazzini.