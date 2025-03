Rissa a coltellate al centro storico di Napoli, 5 feriti: identificati tre ragazzi di 19 anni La vicenda risale allo scorso 26 maggio; dopo 10 mesi, i carabinieri hanno identificato tre 19enni, indiziati di aver partecipato alla violenta rissa di quella notte. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

A distanza di 10 mesi dal fatto, tre 19enni sono stati identificati dai carabinieri della compagnia Napoli Centro per la loro partecipazione a una rissa che, il 26 maggio scorso, nel centro storico di Napoli, sfociò in una aggressione a colpi di coltello e provocò il ferimento di 5 persone; nei confronti di uno dei 19enni è scattato l'obbligo di dimora nel Comune di Napoli, mentre per gli altri due è stato disposto il divieto di dimora nel capoluogo campano.

Il provvedimento cautelare nei confronti dei tre 19enni è scattato a seguito delle indagini dei militari dell'Arma, che si sono avvalsi anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona in cui si è verificata la rissa.

Nella rissa ferito anche un passante

La vicenda, come detto, risale alla notte del 26 maggio scorso. In via De Marinis, tra Mezzocannone e Santa Chiara, nel cuore del centro storico di Napoli, due gruppi di persone, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono affrontate a colpi di coltello all'esterno di un locale notturno. Nella colluttazione, oltre a uno dei 19enni indagati, è rimasto ferito anche un uomo di 29 anni, un passante estraneo alla vicenda; complessivamente, sono cinque le persone rimaste ferite nella rissa.