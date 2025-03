Si lancia nel vuoto, i carabinieri lo afferrano per i piedi ma cade lo stesso: grave 33enne a Torre del Greco

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 marzo, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: un uomo di 33 anni ha tentato il suicidio lanciandosi dal parapetto che sorge in piazza del Plebiscito, a pochi metri dal Palazzo Baronale, sede dell'amministrazione comunale, nel centro della città corallina. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, che sono accorsi in aiuto dell'uomo, raggiungendolo proprio mentre si stava lanciando: i militari dell'Arma sono così riusciti a trattenere il 33enne per i piedi, evitando cadesse nel dirupo sottostante; ciononostante, però, l'uomo è precipitato ugualmente, atterrando nel piazzale vicino.

Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverati in gravi condizioni di salute: la prognosi è riservata.