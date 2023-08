Capuano sforna la pizza all’anguria. I napoletani lo attaccano: ”È una americanata” Pizza con anguria, ma anche kiwi, ananas e panna: l’idea dello chef Vincenzo Capuano non trova però entusiasmi. E c’è chi attacca: “Si rasenta il ridicolo”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una pizza all'anguria, in tema con il Ferragosto appena trascorso. E farcita anche di panna, kiwi ed uva. La ricetta, proposta dallo chef Vincenzo Capuano, tra i pizzaioli napoletani tra i più noti nonché con tantissimi follower sui social, non ha però trovato largo riscontro tra gli utenti, anzi: l'esperimento è stato bocciato dai più, che l'hanno additata come "un'americanata".

Tutto è nato dopo che il pizzaiolo napoletano ha preparato la pizza mostrando le varie fasi in un reel su Instagram, definendola "una pizza simpatica". Ma di fronte al suo entusiasmo, in molti si sono scatenati. "Basta. Ma proprio basta. Vai a prendere like dagli americani. E non è un complimento", scrive qualcuno. "Secondo me si rasenta il ridicolo", commenta qualche altro. Ma anche: "Peggio della pizza con l'ananas". I commenti sono per la stragrande maggioranza negativi: un risultato che forse davvero era difficile da prevedere. E c'è chi si spinge oltre: "E l'ananas, perché no?", scherza qualcun altro. O addirittura: "Prossima pizza ruota di automobile con marmitta?". In pochi provano a difendere l'idea dello chef, rifugiandosi dietro un tattico "magari però è buona da assaggiare". Ma si tratta di casi isolata nella marea di commenti sarcastici e negativi contro la pizza all'anguria, finita in un attimo nell'occhio del ciclone. Insomma, una vera e propria bufera quella che si è scatenata contro Vincenzo Capuano, che forse aveva deciso di sperimentare una pizza "simpatica", come l'aveva lui stesso definita, in occasione del Ferragosto e che invece si è trovato travolto da commenti negativi sui social.