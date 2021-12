Capua, 40enne si invaghisce di una ballerina minorenne e comincia a perseguitarla: arrestato L’uomo, dopo un’avance rifiutata, ha cominciato a chiedere informazioni sulla ragazzina alla scuola di danza da lei frequentata e ad appostarsi all’esterno della sua scuola.

A cura di Valerio Papadia

I carabinieri della compagnia di Capua, nella provincia di Caserta, hanno arrestato un 40enne del posto – C.A. le sue iniziali – accusato di atti persecutori nei confronti di una ragazza minorenne: i militari dell'Arma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della locale Procura della Repubblica. La vera e propria persecuzione ai danni della ragazzina è partita quando la minorenne ha rifiutata un'avance del 40enne, che si era invaghito di lei: a quel punto l'uomo ha cominciato a chiedere informazioni sulla ragazzina nella scuola di danza da lei frequentata.

Il 40enne aveva sviluppato un'ossessione per la minore

Non soltanto incursioni alla scuola di danza per accaparrarsi informazioni sulla ragazzina. Il 40enne ha sviluppato una vera e propria ossessione e ha cominciato a chiedere della ballerina minorenne anche agli stessi genitori e, successivamente, raccontava invece in giro che la minore dovesse essere protetta proprio dai familiari, che la trattavano male. Gli atti persecutori venivano portati avanti, poi, anche mediante appostamenti all'esterno dell'istituto scolastico frequentato dalla ragazzina: come risultato, la minore ha cominciato a soffrire d'ansia, evitando di uscire con le amiche, e di frequentare la scuola o le lezioni di danza, per timore di incontrare il 40enne.

L'uomo voleva accoltellare il padre e lo zio della ragazzina

Oltre all'ossessione, il 40enne era mosso anche dalla rabbia e, in ultima analisi, per vendicarsi della ragazzina, stava progettando di accoltellare il padre e lo zio, responsabili secondo lui della mancata relazione con la minorenne. Per fortuna, l'uomo è stato fermato in tempo e, visti gli indizi raccolti a suo carico e la pericolosità, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.